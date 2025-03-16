退役兵拯溺犧牲 另一勇漢亦亡

廣東省潮州市退役軍人謝桂本月5日跳入江中救起一名輕生者，最終不幸犧牲。內媒上周四報道，當時另有兩名男子與謝桂共同施救，其中一人亦不幸溺亡。當地已啟動見義勇為評定程序，擬將3人認定為見義勇為人員，目前公告期已結束，預計很快會有結果。（綜合報道）