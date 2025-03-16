在日外國人數創新高 中國人佔比最重

【本報綜合報道】日本出入國在留管理廳上周五發表數據，截至去年底在日外國人近376.9萬人，刷新最高紀錄，與前年底相比增加10.5%，連續3年創新高。其中中國人佔最多，有約87.3萬人，其次為越南約63.4萬人，及南韓約40.9萬人。

近377萬外國人留日

從在留資格來看，在日外國人數最多的永住者達91.8萬人，比前年底增加3%；緊隨其後的是技能實習人員，達45.6萬人，同比增加12.9%。此外，出入國在留管理廳亦公布去年難民認定人數，比前年減少113人至190人，難民認定申請人數減少10.5%，約為1.2萬人。從獲得認定者的國籍來看，阿富汗有102人，緬甸有36人，也門有18人，據報177人存在因政治觀點受迫害的憂慮。