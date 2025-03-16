再有2255涉詐疑犯 從緬押解回華
【本報綜合報道】中國、緬甸及泰國過去數周加大打擊緬泰邊境電騙園區力度，近日有多架中國民航包機分別降落江蘇南京和上海等地機場，再有2,255名緬甸妙瓦底地區的中國涉詐疑犯被公安機關經泰國押解回國。自上月20日起3國聯合展開緬甸妙瓦底地區涉詐疑犯遣返押解工作，共有2,876名中國公民被押解回國。
今年以來，妙瓦底地區涉中國電訊網絡詐騙犯罪形勢嚴峻，3國警方深化執法合作，建機制、斷通道、剷窩點，最大限度壓縮該地區的電騙生存發展空間。
公安全力偵辦案件
上述涉案人員回國後，公安部已部署江蘇、上海公安機關全力進行案件偵辦工作。
公安部相關負責人表示，公安機關將不斷深化國際執法合作，持續推動聯合打擊工作向縱深發展，堅決剷除犯罪窩點，全力緝捕犯罪嫌疑人，維護中國公民生命財產安全。
公安機關提醒民眾提高警惕，勿輕信境外高薪招聘、務工訊息，避免落入違法犯罪陷阱；又警告電騙分子盡快回國投案自首，爭取寬大處理。
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