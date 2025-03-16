再有2255涉詐疑犯 從緬押解回華

【本報綜合報道】中國、緬甸及泰國過去數周加大打擊緬泰邊境電騙園區力度，近日有多架中國民航包機分別降落江蘇南京和上海等地機場，再有2,255名緬甸妙瓦底地區的中國涉詐疑犯被公安機關經泰國押解回國。自上月20日起3國聯合展開緬甸妙瓦底地區涉詐疑犯遣返押解工作，共有2,876名中國公民被押解回國。