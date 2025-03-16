中日韓 協調經貿部長會談 合作抗美關稅大棒

倘敲定 屬5年半以來首次 日媒上周五引述外交消息人士指，中國、日本、南韓正協調本月29至30日在南韓首都首爾舉行經貿部長會議，希望確認在東亞促進自由貿易，緩和美國特朗普政府加徵關稅等保護主義抬頭引發的憂慮。

消息人士預計，日本將派出經濟產業相武藤容治與會，南韓則由產業通商資源部長安德根出席，暫未知中方會派何人出席。中日韓經貿部長會議一旦敲定，將是約5年半來再次舉行。該會由各國輪流主辦，對上一次於2019年12月在北京召開，該次會議由時任中國商務部長鍾山、時任南韓產業通商資源部長官成允模、時任日本經濟產業大臣梶山弘志共同主持召開，之後因新冠疫情等原因，一直未能舉行。

日爭取華取消水產品進口限制 報道指出，中日韓和東南亞各國等共15個國家參加的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）已於2022年生效，中日韓經貿部長會議上可能談及中日韓自由貿易協定的必要性，料亦將討論合作強化供應鏈等。

另一方面，日媒昨日報道，日本首相石破茂上周五出席參議院預算委員會會議時表示，將努力讓中國取消對日本水產品的進口限制，並恢復輸入。他對限制措施仍在持續表示極其遺憾，強調將盡最大努力盡早實現恢復進口。經濟產業相武藤容治則在會上回應美國的關稅措施，強調今後將繼續尋求把日本排除在措施外。對於美國政府計劃下月起加徵關稅的汽車和已加徵關稅的鋼鋁，他表示將繼續推進磋商，包括申請豁免。

日本駐華大使金杉憲治上周四另在東京發表題為「親身感受當今中國」的特別演講，介紹在華工作和當地社會變化等。他談及中日關係時指出，中方非常關注大阪世博會，應以其為契機增進中日兩國地方交流。本報綜合報道

會議或在首爾舉行。 南韓產業通商資源部長 安德根 日本經濟產業相 武藤容治