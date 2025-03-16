萬斯料TikTok下月限期前出售

【本報綜合報道】美國總統特朗普上台後簽署行政命令，押後中國影片分享平台抖音海外版TikTok的「不賣就禁」法案生效期至下月5日。副總統萬斯上周五接受美媒訪問時表示，他有信心在下月的最後期限前，達成出售TikTok並讓其在美國繼續營運的協議。

正在協助強制出售TikTok談判的萬斯表示，幾乎肯定會達成一項高級別協議，相信會滿足美國的國家安全關切，創建不同的美國TikTok企業框架將到位，即使屆時可能未完成最終的文書工作。他未透露談判的具體細節或潛在買家，但指出存在一些文書問題，可能導致協議的最終達成超過最後期限，通常只有規模較小、涉及資本較少的同類交易才花數個月完成。

希望不需延長 萬斯認為，TikTok「不賣就禁」的限期毋須再延長，強調無論是通過延期或實際達成協議消除國安憂慮，相信都可讓TikTok繼續營運，同時能保護美國人的數據私隱和國家安全。商務部長盧特尼克受訪亦稱，總統特朗普希望在現有限期前完成相關交易，不想再尋求延期。

美國副總統 萬斯