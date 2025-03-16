澳洲部隊擬配備反艦導彈 制衡解放軍

【本報綜合報道】中國海軍特遣艦隊上月21日至22日在塔斯曼海實彈演習，沒有事先通知澳洲，引發澳洲政府不滿。英國傳媒上周四報道，澳洲政府計劃為部隊配備反艦導彈和先進目標追蹤雷達，保護其海上通道。

澳洲政府正在對兩種通過機動發射裝置發射的新型反艦導彈進行評估，預計年底做出決定，其中一種是美國軍工企業洛歇馬丁研發的「精準打擊導彈」，預估射程可高達1,000公里，且可從高機動多管火箭系統（HIMARS）發射。澳洲退役陸軍少將瑞安（Mick Ryan）表示，澳洲部隊若裝備新型導彈，將具有強大打擊能力，並對潛在對手起到威懾作用，例如可以在悉尼部署一個裝有海上打擊導彈的HIMARS，就有可能擊中敵軍船隻。

美安全關係承諾不穩定 許多澳洲安全官員相信，中國軍艦將成為澳洲沿海的常客，且數量將會愈來愈多，相關演習將考驗坎培拉的政治決心和澳洲軍隊的監視能力。前澳洲國防官員巴貝奇（Ross Babbage）分析指，隨着美國總統特朗普對傳統安全關係的承諾日益不確定，對美國部分盟友來說，尋求新型導彈的任務可能會變得更加緊迫，如果印太地區發生衝突，很可能會持續很長時間，盟軍將需要充足的導彈庫存和生產更多導彈的能力。