美供台F16V將出廠 台敲定參加典禮人選

【本報綜合報道】台灣空軍等候多時的F16V（Block 70）戰機，近期將在美國舉行首架機出廠典禮。台灣防務部門首長顧立雄表示，計劃派該部門副部長層級赴美出席，美方也有提供美方出席名單，但不宜對外透露。

台媒上周五報道，對於台灣由誰代表出席F16V出廠典禮，並非早前傳出的由空軍司令鄭榮豐上將前往。空軍司令部參謀長王德揚中將表示，空軍會派遣司令部副參謀長陪同防務部門副部長赴美出席。另一方面，空軍正評估F16V戰機的新電戰莢艙採購案，最快下年度排入防衞預算，提升空戰自我防衞能力。

賴清德提17策略對抗 大陸官媒反擊 此外，賴清德就大陸對台威脅提出的17項應對策略後，多間大陸官媒發聲，直斥其策略是「綠恐謀獨」，必遭有力懲戒，並警示「台獨」意味戰爭，若以身試法將自取滅亡。文章點名恢復軍事審判制度、清查台居民領用大陸身份證件等策略是開歷史倒車，把台灣推回戒嚴時期或準戒嚴狀態，從而擺脫目前民進黨「雙少數執政」的困境。