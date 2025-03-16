G7外長會議聲明 一中政策無影

華使館斥老彈重調惡意抹黑 向加方提交涉 七大工業國集團（G7）外長上周五結束一連兩日的會議，會後聯合聲明對中國採取更強硬的措詞，在涉及台灣的內容上，亦未有再提及「一個中國政策」。中國駐加拿大使館回應批評，G7再次老調重彈，無視客觀事實和中方嚴正立場，粗暴干涉中國內政，惡意污衊抹黑中國。中方對此強烈不滿、堅決反對，已向加方提出嚴正交涉。

亦不再提中方侵犯港疆藏人權 聲明指，G7成員國強調維持台海和平穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸分歧，反對以武力或脅迫單方面改變現狀，包括台海、東海和南海。成員國又對中國的軍事建設和核武庫持續快速增長表示擔憂，呼籲中方參與降低戰略風險的討論，並提高透明度。而聲明刪除了關注中國對新疆、西藏及香港侵犯人權的字句。

該聲明又指出，中國的非市場行為和政策，導致產能過剩和扭曲市場。G7外長對上一次在去年11月的會議，聲明提到七國對台灣的立場不變，包括一個中國政策，但今次未有包括在內，亦未有再提到與中國建立建設性和穩定的關係，以及不尋求與中國脫鈎等的字眼。

另一方面，美國佛羅里達州共和黨眾議員唐納德斯（Byron Donalds）上周五提出《美國支持台灣法案》，呼籲在所有美國官方交流中以「台灣」取代「中華台北」。

中國駐加使館則指出，台灣問題純屬中國內政，不容許任何外部勢力干涉，維護台海和平穩定的關鍵在於堅持一個中國原則，堅決反對「台獨」分裂。在烏克蘭危機和核軍控等問題方面，使館指中國不是烏克蘭危機的製造者及當事方，也沒向衝突任何一方提供武器，G7沒資格對中方甩鍋推責，又重申中國一貫奉行不干涉內政原則，從來沒有、也毫無興趣干涉別國內政。

指華政策致產能過剩扭曲市場 中方堅決拒絕七國集團關於中方「產能過剩」、「市場扭曲」的無理指摘。將經貿問題政治化、武器化，破壞國際經濟秩序、擾亂國際市場、衝擊國際產供鏈穩定的，恰恰是七國集團成員國，七國集團應當反躬自省。中方正告G7，謊言重複千遍也變不成事實，遏華反華不是解決七國集團內部分歧的「靈丹妙藥」。中方再次敦促七國集團摒棄冷戰思維和意識形態偏見，不要逆世界大勢和時代潮流而動，不要再居高臨下對他國說三道四，停止粗暴干涉別國內政，停止人為製造國際社會的對立和分裂。本報綜合報道