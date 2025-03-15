特朗普令美強大 錯誤借鑑麥金萊

特朗普今年1月在其總統就職演說中提到，他以嚴重被低估的前總統麥金萊（William McKinley）（任期為1897年3月4日至1901年9月14日）為榜樣，要令美國強大。如今特朗普面對的世界，在細緻觀察下，的確與美國19世紀末的情況有些相近。

麥金萊當年對外執行嚴厲的關稅保護政策，成功大幅提升美國工業，保障美國工業的健康發展，以及工人薪金的提升。他更透過發動1898年4月至8月的「美西戰爭」，擊敗西班牙，佔領了西班牙之前的殖民地菲律賓、波多黎各及關島，古巴則成為美國的保護國，更正式兼併夏威夷，開展美國強大的年代。

美國如今正面對中國、俄羅斯及歐盟的挑戰，但美國在19世紀末是處於國力上升軌，而當前則處於下降軌。特朗普政府希望利用關稅以振興工業，問題是，現在的情況遠比1890年代複雜，當時全球是在競相發展重工業，今天美國是要推動製造業回流，而高端科技在面對中國等的挑戰下，力圖保持優勢。

擴張領土 代價沉重 另一個問題是美國國債屢創新高。南北戰爭（1861年至1865年）後，美國國債大增至戰前約4倍的27億美元，之後慢慢遞減至1899年的約19億美元，這是內戰後多位總統不斷努力減債的成果。1900年美國國債對比GDP只是6.6%，如今則是近100%，大幅減債是美國政府的重要任務，特朗普希望透過徵收關稅，達致振興工業及減債的效果，用關稅的收益使人民更富裕。

但有經濟學者指出，徵收關稅只會令進口商品變得更貴，成本則轉嫁到美國消費者身上。而特朗普上一個總統任期便曾大幅提高鋼、鋁的入口關稅，雖然有助國內的鋼、鋁業發展及增加就業，但進口鋼、鋁成本上升，卻嚴重影響汽車及機器製造業，結果總體投產及就業反而更差。

至於擴張領土問題，特朗普想要兼併加拿大及丹麥海外領地格陵蘭，這兩個地方的確蘊藏大量珍貴資源，但它們並不是19世紀沒落中的西班牙的殖民地，而是與美國政治經濟命脈息息相關的盟國，向它們伸出兼併的魔爪，只會令全球大多數國家反感，並將孤立及杯葛美國。特朗普一下子想回到19世紀殖民地時代的軍事侵略，將要付出沉重的代價。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻