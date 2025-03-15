英翁受古琴吸引 擬居揚州研妙韻

德國接觸結不解緣分 探究絲弦調音撰論文 古琴位列琴棋書畫四藝之首，獲列入人類非物質文化遺產。內媒近日報道，一名英國職業音樂家在六旬之齡迷上古琴，將長住江蘇省揚州市潛心鑽研琴藝，立志要向全世界推廣該美麗樂器。

曾居香港 熱愛中國文化 63歲的隱嘯本名多米尼奇‧埃克斯利（Dominic Eckersley），幼時曾在香港居住，心中埋下熱愛中國傳統文化的種子。他返英後學習鋼琴、管風琴及大鍵琴等西方樂器，從事40年專業音樂工作，直至數年前在德國柏林接觸到古琴，了解愈多就愈受其吸引，最終決定放棄本業。

復原宋代技術 護理弦線 為了學習及交流古琴技巧，隱嘯多次前往中國，更委託著名斫琴師徐亞衝製作一床專業級收藏系列古琴。他透過西方音樂經驗創作，並演奏現代樂曲，經錄製後再發往社交媒體，另外更撰寫專業論文，研究古琴絲弦特點及調音技巧，復原了護理絲弦的宋代弦膠。

隱嘯指，古琴在西方的關注度愈來愈高，很多西方人接觸古琴似乎是出於親近自然、親近內心願望，並將古琴當作幫助冥想的工具。從音樂角度來說，相比西方專業演奏，他認為古琴在節奏和音調把握相對自由，帶來樂趣。本報綜合報道