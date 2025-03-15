石破茂向議員發商品券惹議

日本首相石破茂日前與首次當選的自民黨眾議員在公邸聚餐期間，首相事務所以小禮品名義，向每名議員分發10萬日圓（約5,200港元）商品券，目前所有款項都已退還。石破茂方面拒絕透露詳情，僅稱是私人性質的聚餐，不便作答。（綜合報道）