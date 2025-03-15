日揆擬到訪硫磺島悼念亡兵

日本共同社周四報道，首相石破茂計劃本月29日前往硫磺島，親自出席戰歿者聯合悼念儀式，防衞大臣中谷元及美國國防部長海格塞斯亦可能出席。對上一次在職首相訪問硫磺島是2013年4月，安倍晉三當時視察陣亡日軍士兵遺骨收集。（綜合報道）