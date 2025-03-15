華府徵收鋼鋁關稅 加國向世貿申訴

【本報綜合報道】加拿大駐世界貿易組織代表團周三就美國徵收鋼鋁關稅向世貿提出申訴。世貿翌日確認收到加拿大的申訴。美國總統特朗普強調，在關稅問題上不會作出讓步，包括對鋼鋁和汽車的關稅，而在對等關稅上亦不會改變主意。

加拿大在申訴中指出，美國增加關稅的措施違反了美國在世貿組織《1994年關貿總協定》下的義務。世貿組織確認已收到加拿大的申訴，並於當天將其分發給世貿組織成員。加拿大出口促進、國際貿易和經濟發展部長伍鳳儀周三表示，加拿大對美國徵收不合理的關稅深感失望，這些單方面關稅違反了美國在《美墨加協定》和世貿組織協定下的義務。加拿大也正在尋求與美國就鋼鋁關稅進行正式磋商。

Tesla去信美貿代辦 表憂慮 七國集團外長會議周四在加拿大召開，會上多國表態聲援加拿大對抗美國吞併和貿易威脅。美國電動車生產商Tesla周二去信美國貿易代表辦公室，警告由於總統特朗普徵收關稅，Tesla和其他美國主要出口商可能面臨報復性關稅，呼籲貿易代表辦公室評估影響，確保華府的貿易手段並不會無意中損害美國企業。