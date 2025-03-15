美聯邦法官 令19政府機構重聘數千員工

馬里蘭州巴爾的摩聯邦地區法官布雷達（James Bredar）指出，美國國際開發署等18個聯邦機構最近大規模解僱試用期員工，雖然聲稱基於工作表現，但解僱數量之多掩蓋有關主張，且已構成大規模裁員，必須事先通知各州，因為各州有義務協助新失業公民。加州三藩市聯邦地區法官阿爾蘇普（William Alsup）則下令6個聯邦機構重新聘用裁減員工，涉及機構除了美國國防部之外，其他5個與馬里蘭州命令重複。阿爾蘇普的理據是，白宮人事管理辦公室無權下令聯邦機構大規模解僱員工。白宮強調總統有權行使整個行政機關的權力，個別地區法官不能濫用整個司法機關的權力，來阻撓總統的議程。