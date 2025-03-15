美國防部訂軍事選項 或武力佔巴拿馬運河

倘成真將違國際法 巴國：堅定捍衞主權 美國總統特朗普近來多次威脅收回巴拿馬運河，國防部已受命提供軍事選項，以確保美國能不受限制進入巴拿馬運河，相當於重奪運河控制權。巴拿馬外長馬丁內斯-阿查周四表示，會堅定捍衞運河主權，強調運河永遠屬於巴拿馬人。

「臨時國防戰略指引」備忘錄指示，美國國防部長海格塞斯及所有國防部官員立即執行指令，提供可以信任的軍事方案，確保美國軍隊和商業船隻公平且暢通無阻地使用巴拿馬運河。有國防部匿名官員稱，美軍正考慮各種潛在選項，白宮指示美軍向巴拿馬增派駐軍。美國南方司令部正制訂各種可能計劃，包括與巴拿馬安全部隊加強合作以及直接武力佔領巴拿馬運河，是否動用軍事力量取決於巴拿馬與美國的合作程度。

與特朗普優先事項一致 備忘錄與特朗普早前宣布的優先事項一致，包括美軍加強在邊境部署，提升美國在西半球的影響力，縮減部署在歐洲的美軍規模，限制對烏克蘭的軍事援助等。備忘錄指出，美軍首要任務是保衞國土，指示國防部封鎖邊境，打擊非法大規模移民、毒品販運、人口走私和販運等其他犯罪活動，並與國土安全部協調驅逐非法外國人。

巴拿馬運河是全球最具戰略意義的水道之一，美國於1999年底把運河控制權移交給巴拿馬。依照雙邊條約，美國與巴拿馬均有義務保衞運河，免受任何衝擊其中立的威脅。若美國動用武力試圖奪取運河，幾乎肯定會違反國際法，並對全球貿易造成相當大破壞。軍事行動可能令運河無法開放，導致美國商品價格急升，進一步加劇美國與拉丁美洲國家的緊張關係。巴拿馬曾承諾在美國幫助下，在達連隘口堵截北上的非法移民；一旦美國入侵巴拿馬，承諾肯定無法實現。

港企售運河港口 被指受美施壓 國務院港澳辦網站周四轉載一篇評論文章，提到香港長江和記實業有限公司與美國貝萊德牽頭的財團達成原則性協議，涉及出售巴拿馬運河的巴爾博亞和克里斯托弗港口等項目。文章質疑交易並非普通商業行為，而是美國運用國家力量，透過脅迫、施壓、利誘等卑鄙手段侵吞他國正當權益的霸權行徑，是包裝成「商業行為」的強權政治。本報綜合報道