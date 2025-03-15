美航波音737丹佛機場起火10傷 多人站機翼待救

科州起飛 原往德州達拉斯

涉事航班編號AA1006，機上載有172名乘客和6名機組人員，當地周四下午6時37分從科羅拉多斯普林斯機場起飛，原定前往德州達拉斯沃思堡國際機場，但途中改飛丹佛機場。網上影片可見，機身右邊引擎附近位置起火，有地勤人員嘗試救火。機場人員表示，一架停泊在C38閘口的美航客機突然起火，乘客已經全部疏散。美航指，客機安全降落丹佛機場並滑行到登機口後出現引擎問題，機上人士轉移到客運大樓，感謝機組、機場及應急人員的快速及果斷行動，確保乘客及地面人士的安全。