敍利亞頒憲法宣言 政治過渡期5年

禁美化前政權 保障婦女工作教育權 敍利亞過渡總統沙拉周四簽署《憲法宣言》，確定過渡階段為期5年。宣言賦予過渡總統有權宣布國家進入緊急狀態，禁止美化前阿薩德政權，並將保障婦女受教育等權利。

過渡總統擁宣布緊急狀態權 《憲法宣言》包括序言和4個章節，涉及過渡時期的制度形式和權力分配等。宣言遵守權力分立原則，總統在過渡時期掌握行政權、擁有宣布緊急狀態的特殊權力。人民議會承擔全部立法責任，有權質詢部長及彈劾總統，並可駁回總統決定或削減總統權力。宣言確定解散現有憲法法院，由總統任命組成新憲法法院。同時，伊斯蘭教法將作為立法主要來源。

過渡期間將成立過渡司法委員會，確立問責方式，查明一些事實真相，為前政府不當行為的受害者和幸存者伸張正義。關於婦女權利，《憲法宣言》制訂專家委員會成員阿瓦克表示，宣言規定婦女參與工作和教育的權利，並保障其所有社會、政治和經濟權利。宣言還規定言論、訊息、出版和新聞等方面自由，還強調對土地及人民統一的承諾，以及對族群文化特性的尊重。

加國放寬對敍制裁 支持重建 沙拉指出，希望《憲法宣言》能成為敍利亞人民走向重建與發展的良好開端，開啟歷史新階段。他寄語以知識取代無知，以仁慈取代苦難。加拿大外交部宣布放寬對敍利亞的制裁，並任命加拿大駐黎巴嫩大使麥科勒姆，兼任駐敍利亞的非常駐大使。聲明指，放寬制裁將有助穩定和可持續提供援助，支持重建並促進敍利亞復甦。

去年12月8日，沙姆解放武裝攻入首都大馬士革並推翻阿薩德政權。敍利亞過渡進程近來接連取得重要進展，過渡政府本月10日和庫爾德武裝主導的敍利亞民主力量簽署協議，雙方同意將敍利亞民主力量整合進國家機構。本報綜合報道