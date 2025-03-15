美國中東特使與普京 克宮閉門會談

【本報綜合報道】俄羅斯總統普京與美國中東問題特使威特科夫在克里姆林宮的閉門會談，於昨日凌晨1時半結束。威特科夫形容通話氣氛良好及富有成效，又稱很有可能解決烏克蘭問題，他要求普京放過在庫爾斯克陷入重圍的烏軍。而威特科夫離開莫斯科前，在美國大使館停留一小時，他的飛機凌晨離開莫斯科。與此同時，普京在凌晨2時半左右離開克里姆林宮。

凱洛格缺席 傳因俄抗拒 克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，俄美都明白雙方總統需要交談。普京通過威特科夫，向美國總統特朗普轉達消息和額外信號。佩斯科夫又指，與美方發展關係並捍衞俄方利益，是普京向俄羅斯駐美大使達爾奇耶夫下達的任務。美國俄烏問題特使凱洛格先後缺席美俄和美烏在沙特阿拉伯舉行的高級別會談，有指是克里姆林宮曾向白宮表明不想凱洛格參與。

有俄羅斯高官透露，普京覺得凱洛格立場太親烏克蘭，他是前美國將領，不是俄羅斯要找的人選。一名美國官員證實俄羅斯不希望凱洛格參與對話，但不清楚訊息是何時傳達到白宮。