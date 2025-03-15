普京原則上同意停火 怨細節未明烏斥欲拖

特朗普稱願意通話 甚至舉行會面 俄羅斯總統普京周四表示，原則上同意與烏克蘭臨時停火30日的建議，但有很多細節問題仍要討論。普京要求消除烏克蘭危機根源，以及了解2,000多公里長戰線的停火監督細節，他質疑停火讓烏軍得以喘息。美國總統特朗普形容普京的聲明極具希望，但並不完整，願意再與普京通電話。

普京與到訪的白羅斯總統盧卡申科會面後，在記者會上談及俄烏局勢。普京感謝中國、美國、印度、南非及巴西等國斡旋，指出如果停火能帶來長期和平，便同意停止敵對行動提議。表面上看美國施壓烏克蘭提出停火，但實際是烏克蘭因前線失利才要求停火。

俄稱已完全控制庫州局勢 普京稱，俄軍完全控制庫爾斯克州局勢，全面包圍入侵的烏軍及火力壓制。烏軍已無法撤退，他們只能選擇投降或死亡。

普京提到，停火是否意味容許對庫爾斯克平民犯下大量罪行的烏軍安全撤退，還是他們會奉命放下武器直接投降。普京續稱，俄軍幾乎在整條戰線上推進並包圍數量龐大的敵軍；停火將對烏克蘭非常有利，質疑會否趁機強制動員、接收更多武器及訓練新動員部隊。同時，停火具體執行方法及監督機制等需要弄清楚。普京又指，目前地面戰場局勢迅速變化，俄方會根據局勢變化考慮下一步行動。

澤連斯基指俄想繼續戰事 特朗普稱，如果俄羅斯不接受停火協議，將是一個令世人非常失望的時刻。他透露，美國已與烏克蘭討論和平協議的一部分，烏克蘭可能需要作出的讓步包括土地和其他要素。特朗普表明願意與普京見面或交談，強調必須盡快停火。對於會否以制裁向普京施壓，特朗普稱現在不希望談論籌碼。烏克蘭總統澤連斯基批評普京不敢直說想繼續打仗，所以設下條件讓停火無可能實現，盡可能拖延時間。

中國外交部發言人毛寧表示，注意到普京提議與特朗普就烏克蘭臨時停火協議舉行會談的報道。在烏克蘭危機問題上，中方始終堅持「四個應該」，即各國的主權領土完整都應該得到尊重，聯合國的憲章宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理的安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。希望各方能夠通過對話談判達成一個公平持久、有約束力，並被各當事方所接受的和平協議。中方願意同國際社會一道為最終化解危機，實現持久和平，繼續發揮建設性的作用。本報綜合報道