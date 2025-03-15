上海站春遊運輸 料載1268萬人次

集中3小時內中短途城市

春遊運輸期間，鐵路上海站客流主要以踏青旅遊流和掃墓探親流為主，呈現「以遊為主、掃墓為輔」的特點，主要集中在高鐵3小時交通圈內的中短途城市。除傳統的滬寧、滬杭、滬蘇通等線路持續火熱外，去年開通的滬蘇湖高鐵、杭溫高鐵等新線將沿線的名城古鎮、山水景點納入高鐵旅遊圈，進一步豐富了旅客的出行選擇。此外，上海以及杭州、蘇州、南京等城市舉辦的大型演唱會、賽事等活動也將帶動旅客春遊出行。