上海站春遊運輸 料載1268萬人次
【本報綜合報道】鐵路上海站2025年春遊運輸自昨日起至4月14日止，共計32天，預計發送旅客1,268萬人次，同比增長7.23%。
集中3小時內中短途城市
春遊運輸期間，鐵路上海站客流主要以踏青旅遊流和掃墓探親流為主，呈現「以遊為主、掃墓為輔」的特點，主要集中在高鐵3小時交通圈內的中短途城市。除傳統的滬寧、滬杭、滬蘇通等線路持續火熱外，去年開通的滬蘇湖高鐵、杭溫高鐵等新線將沿線的名城古鎮、山水景點納入高鐵旅遊圈，進一步豐富了旅客的出行選擇。此外，上海以及杭州、蘇州、南京等城市舉辦的大型演唱會、賽事等活動也將帶動旅客春遊出行。
為滿足春遊客流出行需求，鐵路上海站在實行「1.5」運行圖的基礎上，計劃增開甬台溫、滬寧、滬杭、蘇北、安徽等方向列車9對，其中為順應演唱會經濟發展，增開22點以後往杭州方向列車一對。同時，針對熱門出行方向，車站還將根據客流情況，通過重聯動車組列車、加掛車廂等方式適時增加運力。
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