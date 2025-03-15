南沙推新政吸人才 最高獎107萬元

為大學生提供生活補貼

南沙區政府介紹，人才政策面向在校大學生及應屆畢業生等重點人群，聚焦住宿、路費、生活補貼、企業招聘及獎勵政策等方面，例如提供免費住宿，向符合條件者提供路費補貼等。在提供生活補貼方面，新落戶南沙的大學生、碩士及博士每月可申領1,000至4,000元（約1,070至4,280港元），最長可連續領取30個月。