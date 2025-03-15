南沙推新政吸人才 最高獎107萬元
【本報綜合報道】為了落實百萬英才匯南粵行動計劃，廣東省廣州市南沙區政府周三公布招攬人才政策措施，前往當地發展人才最高可獲獎勵100萬元（人民幣‧下同，約107萬港元）。南沙區人才發展局相關負責人表示，後續將會發布政策舉措，加速推動國際化人才特區建設。
為大學生提供生活補貼
南沙區政府介紹，人才政策面向在校大學生及應屆畢業生等重點人群，聚焦住宿、路費、生活補貼、企業招聘及獎勵政策等方面，例如提供免費住宿，向符合條件者提供路費補貼等。在提供生活補貼方面，新落戶南沙的大學生、碩士及博士每月可申領1,000至4,000元（約1,070至4,280港元），最長可連續領取30個月。
針對海外人才，人才政策最高提供百萬扶持，其中從海外STEM博士人才驛站進站博士，每月可享最高兩萬元（約2.14萬港元）經費支持等。新引進國際名校博士及留學人員創業計劃都可獲最高百萬獎勵及扶持金，藉此吸引海外高層次人才前往南沙發展。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：