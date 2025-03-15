網約車兜路致考試遲到 貴陽男生獲賠2148元

【本報綜合報道】貴州貴陽一名考生去年坐網約車前往某學校參加考試，詎料原本3.3公里、預計不用10分鐘的路程、因網約車繞路而用了47分鐘，最終行了11公里，導致考生遲到。考生稱考試遲到影響正常發揮，導致錯失「上岸」機會，起訴網約車平台公司索賠4萬元（人民幣‧下同，約4.3萬港元）。貴陽市白雲區人民法院周四裁定，判決網約車平台公司賠償考生2,000元（約2,148港元）。

少於10分鐘路程 終花47分鐘 事主小馬指出，考試遲到影響了其正常發揮，導致其錯失上岸機會，網約車司機具有不可推卸的直接責任。在與網約車平台公司協商賠償無果後，小馬一紙訴狀將該公司告上法庭，要求賠償其損失。法院審理認為，小馬打車目的是準時參加考試，行程不合理地長導致原告未能準時參加考試，一定程度影響原告考試發揮。

但考試成績與考生的綜合素質、準備是否充分等因素息息相關，小馬未說明其筆試成績與進入面試的最低分數相差多少。因此，法院認為，小馬遲到10多分鐘與其未能進入面試並不存在必然的因果關係。考慮到小馬因本次考試投入了時間和精力，也花費了報考費、車費、住宿費等費用，法院從公平原則考量，酌情支持網約車平台公司賠償小馬2,000元，以彌補其遭受的損失。案件宣判後，雙方均未提起上訴。