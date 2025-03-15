調查：近70%人認可消費環境監管成效

【本報綜合報道】中國消費者協會昨發布2025年度共築滿意消費消費維權年主題調查報告，當中顯示逾六成消費者認為消費環境愈來愈好。對線上、線下消費環境表示滿意的消費者，分別達到56.7%和55.5%，線上線下消費滿意度趨於一致。近七成受訪者對消費環境監管力度與成效表示認可。

調查數據顯示，超過七成消費者自認能做到理性決策，理性消費趨勢顯著，絕大多數消費者對綠色低碳消費理念表示認同，並能付諸實踐。

「售後保障」續最受關注 消費者最關注的企業經營表現中，「售後保障」、「質量過硬」、「安全可靠」位居前三，「售後保障」連續5年最受關注。

超過七成消費者認為當前市場供給能滿足其多元化、多樣化、個性化的高品質消費需求；商品服務質量安全、數據安全、健康屬性不足是未能滿足高品質消費需求的主要原因。調查還發現，消費者2024年遭遇消費問題的情況相比2023年有所降低，消費者的維權意願和主動性持續增強，僅有約2.4%受訪者未對消費侵權行為採取維權措施。