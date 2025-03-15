海關總署前副署長 嚴重違紀被雙開

搞錢色交易 違規收禮 藉公權力謀私利 海關總署前黨委委員、副署長孫玉寧嚴重違紀違法問題，由中央紀委國家監委立案審查調查。孫玉寧搞錢色交易、違規收禮及利用公權力謀取私利，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪。經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，昨日決定給予孫玉寧開除黨籍處分，由國家監委給予其開除公職處分。

通報指，孫玉寧喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規收受禮品、禮金，接受可能影響公正執行公務的旅遊安排，違規出入私人會所；在幹部選拔任用等工作中為他人謀取利益並收受財物；借用管理服務對象車輛，搞錢色交易；不正確履行工作職責，干預公共財政資金分配；貪婪腐化，將公權力作為謀取私利的工具，利用職務便利為他人在企業經營、職務調整等方面謀利，並非法收受巨額財物。

孫玉寧嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理，收繳違紀違法所得，涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

孫玉寧成海關第二位被革職高官 公開資料顯示，60歲的孫玉寧是吉林舒蘭人，1985年起在長春海關關稅統計處任職，並在27年內逐步升遷至長春海關副關長。

孫玉寧在2012年調至滿洲里任海關關長，2015年轉任鄭州海關關長，3年後再轉任大連海關關長。2020年10月，孫玉寧升任海關總署副署長，躋身副部級，直至去年9月在任上被查。繼海關總署前署長盛光祖後，孫玉寧成為近年海關系統在反貪腐風暴中革職的第二位高級官員。本報綜合報道