佛州前美軍槍殺華裔妻 再自戕亡
【本報綜合報道】美國佛羅里達州上周六發生槍殺案，華裔鋼琴才女劉薇璐（Weilu Liu，音譯）被丈夫里韋拉（Jonathan Rivera）槍擊頭部死亡，男方隨後自戕身亡。夫妻兩人自去年起經常爭吵，男方更多次家暴，劉女曾報警求助，但最終並無正式提出起訴。
警方周三表示，正調查發生在上周六的槍殺案，涉案男女分別是里韋拉和劉薇璐。當日警方接報報案，報案人指有一對夫妻發生激烈爭執，男方曾用槍指向女方的頭部。隨後鄰居更聽到槍聲，但特警隊進入現場時已為時已晚，夫妻兩人均已身亡。有鄰居憶述案發情況，指在凌晨時間曾聽到尖叫聲，緊接着是槍聲。警方表示，已將劉女的情況通知中國領事館，案件仍在調查。
男方涉多次家暴未被起訴
劉薇璐是一名鋼琴教師，鄰居們經常看到孩子們在她家上課。里韋拉曾在美軍服役，退伍後成為房地產經紀人，但執照已吊銷。警方紀錄顯示，里韋拉去年12月曾因家庭暴力被捕，但因劉女拒絕起訴而釋放。
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