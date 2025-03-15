傅崐萁轟北檢違法搜員工宿舍

【本報綜合報道】台灣立法院國民黨黨團總召傅崐萁位於花蓮吉安鄉住所昨遭台北地檢署搜索，傳跟之前他向全台40位國民黨和無黨籍候選人協調提供競選指甲刀修容組、帽子等有關。傅崐萁受訪時表示，是職工宿舍被搜而非他的住所，重申案件與他無關，怒斥北檢對案件沒有管轄權，是「政治追殺」在野黨。北檢回應指辦案並無預設立場，檢察官均秉持客觀中立之態度查明事實，請外界勿恣意揣測，留給檢察官純淨辦案空間。

傅崐萁指出，是職工宿舍被搜而非其住家，另外檢方拿早已經偵結的競選小物案，再次偵辦，甚至是從台北直下花蓮搜索，以偵辦競選小物團購之名來恫嚇。他稍早強調，過去民進黨在野時強調司法要獨立，不能為執政者成為打擊異己政治追殺工具，非常遺憾司法現在無法真正獨立，一開始先對民進黨籍鄭文燦下手，黨內追殺異己，再對黨外前民眾黨主席柯文哲。

種花草職工遭帶走 傅崐萁表示，所謂紀念小物，2024年立委選舉前、民進黨各地立委候選人就不斷檢舉，當時各地地檢署都在偵查，不止對整個團購過程是不是紅錢，甚至資金都非常清楚，進出口完稅、繳稅很清楚，沒有一件違反選罷法。他指，現在遺憾由賴清德慣用的北檢，毫無管轄權來花蓮搜索員工宿舍，帶走家中種花種草的員工。賴清德宣布要用軍事法庭，對付所有宗教團體，所有的台商，此時此刻再來搜索在野黨國會議員，用這種卑劣方式重炒案子。