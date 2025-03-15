反分裂國家法20周年 大陸斥民進黨謀獨

《反分裂國家法》實施20周年座談會昨日在北京人民大會堂舉行，全國人大常委會委員長趙樂際、國台辦主任宋濤等出席。座談會提及「台獨」問題，宋濤批評民進黨當局倚外謀獨，嚴重破壞台海和平穩定，強調無論台海形勢如何變化，一個中國原則不能肆意挑戰。

趙樂際表示，解決「台灣問題」，實現祖國完全統一，是黨內矢志不渝的歷史任務。宋濤發言稱，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國的主權和領土從未分割也絕不能分割。宋濤認為《反分裂國家法》清晰劃出以非和平方式，制止台獨分裂勢力分裂國家的法律紅線，是一部捍衞國家主權和領土完整、震懾和遏制台獨分裂的法律，具有重要意義和深遠影響。願在一個中國原則和九二共識基礎上，同台灣社會各界共同推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一進程。

國安部同日發表以「利劍高懸：《反分裂國家法》施行20周年」為標題的評論文章，指過去20年來台獨勢力屢屢挑釁，但始終未敢觸碰《反分裂國家法》的紅線。惟民進黨當局仍持續推進「漸進台獨」，甚至試圖謀求「法理台獨」，這些行徑已嚴重影響台海和平穩定，也威脅到兩岸關係發展及台灣民眾的安全與福祉。文章最後警告，有能力和信心繼續用好《反分裂國家法》這柄利劍，對台獨分裂勢力和外部干涉勢力依法予以堅決打擊和嚴正懲戒。

國防部斥美妄圖以台制華 對於美國候任副國防部長柯伯格要求台灣把軍費大幅提升至GDP10%，中國國防部新聞發言人張曉剛大校指，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。美國妄圖「以台制華」，加緊武裝台灣，民進黨當局借機增加防務開支，嚴重損害台灣同胞的安全福祉，嚴重破壞台海和平穩定。民進黨當局沉醉於「倚美謀獨」的黃粱美夢，「甘當棋子」賣台害民，最終定被棄之如敝履。本報綜合報道