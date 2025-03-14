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古剎500年玉蘭樹迎春開花
中國浙江省杭州市西湖區的法喜寺始建於五代吳越時期，是中國白衣觀音的起源地，至今已有逾1,000年歷史，據傳求姻緣十分靈驗。內媒周三報道，這座隱藏於山間的千年古剎內，近日有一棵樹齡超過500年的玉蘭樹迎春開花，成為法喜寺春景之一，吸引不少遊客前來觀賞。（中新社）
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