140萬年頭骨出土 重塑古人類系譜

西班牙發現 比西歐已知人種原始 西班牙早前出土人類臉部骨骼化石，經鑑定來自約110萬至140萬年前，成為西歐最古老人類化石證據之一。化石人種更比西歐已知最早人種更原始，代表可能存在先前未知的歐洲古人類系譜，有望改寫人類演化歷史。研究周三在國際科學期刊《自然》發表。

鼻部扁平發育不全 骨骼化石2022年從西班牙北部喀斯喀特山脈阿塔普爾卡山洞考古遺址出土，包括一個成年人左中臉部分顴骨、上顎及鼻部結構。化石鼻部結構扁平且發育不全，與現代智人突出鼻骨結構不同，反而與被視為智人祖先、舊石器時代早期人種直立人相似，代表化石人種更加原始。惟由於化石不完整，研究人員無法重建其整個臉部形狀，亦不清楚其性別。

當今考古發現認為，直立人最早在約190萬年前的非洲出現，是第一個走出非洲的人種，而西歐原本已知最早人種「前人」在約85萬年前出現。研究人員相信，化石所屬人種可能是在前人遷徙之前到達歐洲。由於無法斷定它是否屬於新古人種，研究人員將化石人種暫時稱為「近直立人」，以反映化石與直立人部分特徵相似。

論文主要作者、西班牙加泰羅尼亞人類古生態和社會進化研究所考古學家烏格特（Rosa Huguet）指出，新發現為研究歐洲人類演化開闢出新路線，但暫時無法肯定近直立人和前人是否曾經在古早共存。有趣的是，研究人員將化石暱稱為「Pink」，紀念英國搖滾樂隊Pink Floyd專輯《The Dark Side of The Moon》。本報綜合報道