兩岸國際

美網紅強抱袋熊 澳洲或驅逐

美國女網紅瓊斯（Sam Jones）近日前往澳洲旅遊時強抱小袋熊BB，影片在網上流傳後引起強烈不滿。澳洲內政部長伯克昨表示，正審視瓊斯簽證，若有違規將驅逐出境。瓊斯事後辯稱自己沒有傷害小袋熊，僅僅抱起一分鐘便放歸野外。（綜合報道）
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