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日本打撈墜毀兩直升機殘骸
日本海上自衞隊兩架SH60K海鷹直升機去年4月在伊豆群島附近海域墜毀，造成8人殉職。海自周三宣布，已在海底撈起兩架直升機機身，同時尋獲數具遺骸。海自把直升機機身及遺骸運往橫濱港分析，並與美方討論是否繼續打撈散落周邊其他殘骸。（綜合報道）
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