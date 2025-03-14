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福島核站第11輪核污水排海
日本東京電力公司周三啟動第11輪福島第一核電站核污水排海，是2024年財年最後一次，將排放約7,800噸。本輪排放核污水首先會與大量海水一同灌入大型水槽中，經分析放射性物質氚的濃度，確認滿足所設標準後方排入海中。自前年8月起，東電已排放約7.8萬噸核污水入海。（綜合報道）
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