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教宗病情好轉 接受氧氣治療
方濟各健康近年引起關注。
【本報綜合報道】梵蒂岡周三公布，教宗方濟各病情略有好轉，臨床症狀保持穩定。
臨床症狀穩定
通報指，88歲的方濟各在意大利羅馬傑梅利醫院「過了平靜的一夜」，周三早上一如早前數天一樣，通過視訊連線參加在保祿六世大廳舉行避靜活動，將繼續接受高流量氧氣治療，同時接受其他呼吸及運動方面物理治療。
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