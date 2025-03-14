遭押往海牙拘留中心 杜特爾特將ICC受審

掃毒戰涉觸犯反人類罪被捕 由於國際刑警組織（INTERPOL）早前根據荷蘭海牙國際刑事法院（ICC）逮捕令發出紅色通緝令，菲律賓前總統杜特爾特周二返回首都馬尼拉後被捕，現已被押往海牙，獲移送拘留中心羈押。他將接受涉嫌反人類罪審訊，料成為首位在ICC受審亞洲前國家元首。

押送杜特爾特包機周二從馬尼拉出發，中途曾在阿聯酋杜拜停留。杜特爾特在當地接受醫療檢查，導致包機起飛時間延遲數小時。當包機翌日抵達荷蘭鹿特丹機場後，他隨即被押送往ICC拘留中心，估計未來數天就會首次出庭。

家屬擬向菲法院申人身保護 ICC前天發聲明提到，杜特爾特由2011年11月1日至2019年3月16日、即出任達沃副市長、市長及菲律賓總統期間，在打擊毒品時涉嫌犯下反人類罪。菲律賓前勞工部長貝洛（Silvestre Bello）透露，法律團隊將開會評估各種選擇，尋求得知杜特爾特未來去向等。杜特爾特前首席法律顧問帕內洛（Salvador Panelo）則稱，杜特爾特家屬計劃向菲律賓最高法院提交人身保護令申請，迫使政府把杜特爾特帶回國家。

至於杜特爾特女兒、現任菲律賓副總統薩拉已啟程前往荷蘭協助父親。在拘留中心門外，部分杜特爾特支持者手持菲律賓國旗到場，高呼：「我們與杜特爾特站在一起。」另有網民稱讚，在杜特爾特執政期間，國家變得安全。

女兒兼副總統動身前往荷蘭 杜特爾特身處拘留中心位於海牙斯赫弗寧恩，每間羈留室配備床、桌子、櫥櫃、廁所、洗手盆、電視及聯繫警衞對講機。羈留人士可閱讀書籍、收看電視及新聞，以及使用健身房及體育設施，也可使用電腦查閱案件情況，不過無法上網。若杜特爾特被判罪成，將被移送其他國家監獄服刑。本報綜合報道