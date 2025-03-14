倫敦將再爆集會 反華建巨型使館

【本報綜合報道】中國早前重新提交在英國倫敦建設新使館的計劃，惟地方議會拒絕，恐對附近居民構成安全風險。全球多國國會議員組成的對華政策跨國議會聯盟（IPAC）預告，周六再於使館預定地集會抗議，多個中國異見團體、英國國會議員等將赴現場聲援。

地方議會早拒絕 英國地方居民、警方及情報安全機關曾以巨型使館恐成為中國間諜、監控、跨境鎮壓及地下警察活動基地等為由反對建設案，但多名官員後來表態有條件同意。當地警方去年12月仍主張新使館前方空地恐無法容納逾百名抗議群眾，恐外溢至街道妨礙周邊交通，但翌月疑在中方介入下撤回反對建設案的意見。IPAC表示，周末的示威集會是對倫敦都會區警察局立場轉變的回應，保守黨前黨魁施志安、英國御用大律師尼斯等料會到場支持。

上月8日曾在新使館預定地前舉行大型示威集會，主辦方稱當時聚集約4,000人，警方則估計有約2,000人。IPAC指出，上次集會曾導致周邊往來車流受阻，本周末民眾將再證明新使館預定地周邊沒足夠空間容納示威者。上次集會有執政工黨籍國會議員出席，但主辦方周三公布的周末集會名單，則未見工黨籍國會議員。