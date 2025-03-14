特朗普斥歐盟夥加國報復 威脅徵酒類200%稅

美國貿易戰戰火開始蔓延，由前天起開徵所有進口鋼鋁25%關稅。因應歐盟及加拿大日前分別宣布對美徵收報復性關稅，總統特朗普表明將會徵收對等關稅回應各國反制措施。他昨天補充，如歐盟不取消徵收威士忌50%關稅，那麼美國將徵收對方酒類高達200%關稅。

華府早前宣布，自周三起開徵所有進口鋼鋁25%關稅。歐盟隨後宣布，由下月起分兩階段對美總值260億歐元（約2,197億港元）商品加徵關稅，涉及船舶、酒類、電單車、鋼鋁製品、紡織品、家電、家禽、牛肉、海鮮、蛋類及蔬菜等。

除了歐盟，加拿大前天亦宣布對美總值298億加元（約1,612億港元）商品徵收關稅，包括貴金屬廢料、一般金屬製品、工具及電器等，由昨天起生效，直至美方撤銷收取鋼鋁產品關稅為止。資料顯示，美國去年從加拿大入口鋼鋁，佔比分別達到23%及58%。

抱怨愛爾蘭同利用美國 在加拿大公布反制措施同日，特朗普正在白宮橢圓形辦公室會晤愛爾蘭總理馬丁，並表明會就此作出回應，「無論他們向我們收取多少關稅，我們都會向他們收取同樣比例，無人可以抱怨」，並批評歐盟成立目的旨在利用美國。被問及愛爾蘭是否其中一個利用美國國家時，他無視身旁馬丁，抱怨兩國存在巨大貿易逆差，並說：「當然！」

歐盟委員會主席萊恩表明，反制措施強力而且適當，須要採取行動保護其消費者及企業。她補充，歐盟始終保持開放談判態度，堅信在充滿地緣經濟以及政治不確定性世界，美國透過關稅加重雙方的經濟負擔不符合共同利益。

在北京，商務部新聞發言人昨批評，美國以國家安全為名實施單邊主義及保護主義行為，中方與其他很多國家一同對此表示堅決反對，敦促美方盡快取消有關措施。

英媒最新民調顯示，約57%受訪美國國民認為特朗普重振經濟措施太過飄忽不定。被問及是否認同特朗普發動貿易戰，約32%受訪國民表示即使會導致商品價錢上升亦在所不惜，另有53%受訪者認為美國徵收關稅帶來壞處多過好處。是次民調由周二至前天舉行，一共訪問1,422名美國成年人。本報綜合報道

歐盟將對美國貨物徵稅報復。 歐盟委員會主席萊恩