倘俄拒停火特朗普：將受毀滅性懲罰

有俄羅斯知情人士指，普京不太可能接受美國提出的與烏克蘭停火30天建議，任何協議必須考慮到戰場進展，並解決俄方的擔憂。普京很可能會故意拖延停火談判時間，以確保俄方獲得最有利條件。其他知情者說，從俄方角度來看，停火提議像是一個陷阱，如果沒有具體的承諾或保證，普京很難暫停戰爭，加上美國恢復對烏克蘭的軍事援助和情報共享，似乎是用停火提議作掩飾。克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，俄方正在等待美方通報美烏會談細節，不排除美俄總統通電話的可能。