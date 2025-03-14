倘俄拒停火特朗普：將受毀滅性懲罰
【本報綜合報道】美國總統特朗普周三警告，如果俄羅斯不接受與烏克蘭停火提議，可能受到毀滅性懲罰。美國中東問題特使威特科夫昨抵莫斯科，商討停火協議。
美特使赴莫斯科游說
特朗普指，美方派遣代表團前往俄羅斯，希望俄羅斯總統普京接受與烏克蘭停火30天，如果能夠令俄羅斯停火，將有80%方法結束大屠殺；如果俄羅斯選擇繼續戰爭，他們可能受到毀滅性的懲罰。白宮發言人萊維特表示，國家安全顧問沃爾茲周三已與俄羅斯官員通電話商討進程，威特科夫將親身到莫斯科游說俄方簽署停火協議。
有俄羅斯知情人士指，普京不太可能接受美國提出的與烏克蘭停火30天建議，任何協議必須考慮到戰場進展，並解決俄方的擔憂。普京很可能會故意拖延停火談判時間，以確保俄方獲得最有利條件。其他知情者說，從俄方角度來看，停火提議像是一個陷阱，如果沒有具體的承諾或保證，普京很難暫停戰爭，加上美國恢復對烏克蘭的軍事援助和情報共享，似乎是用停火提議作掩飾。克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，俄方正在等待美方通報美烏會談細節，不排除美俄總統通電話的可能。
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