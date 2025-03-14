潛天然氣管道襲烏軍 普京讚俄奇兵

【本報綜合報道】俄軍日前潛入廢棄天然氣管道，奇襲庫爾斯克州的烏軍敵後，分割及包圍多支敵軍。俄羅斯總統普京周三視察庫爾斯克前線時，讚揚參戰官兵勇敢及高效，並嘉獎其他參與收復庫爾斯克失地的部隊。

600多人混編突擊隊 俄羅斯總參謀長格拉西莫夫表示，合成混編的突擊隊共有600多人，利用天然氣輸送管道前進約15公里，潛入烏軍作戰編隊內部。行動令烏軍措手不及且防禦瓦解，有助俄軍發動攻勢。突擊隊由俄軍第11空中突擊旅、第30摩托化步兵團及阿赫馬特特種部隊的老兵組成，任務經過數月精心策劃。穿越管道的旅程十分艱辛，士兵花了數天在狹窄、通風不良的空間穿梭。氧氣供應是一個主要問題，管道內殘留氣體令呼吸困難，工兵安裝臨時通風系統並鑽出氣孔。

突擊隊分成小組移動，保持一定距離讓氧氣穩定流動，而水和基本設備等物資則用手推車運輸。突擊隊在出口附近等待數日後，於上周六進攻。猝不及防的烏軍試圖抵抗，部分被消滅或逃跑。俄軍增援部隊乘裝甲車很快抵達，鞏固勝利成果。俄軍並非首次利用廢棄管道滲透，去年1月以相同戰術繞過頓涅茨克州阿夫迪夫卡的烏軍陣地。