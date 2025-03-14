普京盼盡快收復庫州 烏軍暗示局部撤走

首視察庫州前線 擬設邊境安全區 烏軍去年8月越境攻入俄羅斯庫爾斯克州邊境，持續7個月後呈現師老兵疲之勢。庫爾斯克戰事爆發以來，俄羅斯總統普京周三首次視察戰區，下令盡快擊潰敵軍並完全解放庫爾斯克，並考慮沿整個邊界設立安全區。隨着俄軍的行動進入最後階段，烏克蘭武裝部隊總司令西爾斯基暗示，從庫爾斯克撤出部分兵力。

視該地俘虜為恐怖分子對待 穿上戎裝的普京在俄軍庫爾斯克集群指揮所舉行會議，並聽取總參謀長格拉西莫夫匯報。普京指示，應在近期完全解放庫爾斯克，並感謝總參謀部及參戰部隊，希望能夠完成所有戰鬥任務。普京指，所有在庫爾斯克與執法機構及俄軍對抗，以及向平民施暴的人，均按照法律視為恐怖分子；在庫爾斯克俘虜的烏軍，均當作恐怖分子對待。普京指出，須人道對待其他烏軍俘虜，但外國僱傭兵不享有1949年《日內瓦公約》第三公約的戰俘待遇保護。

俄再奪3居民點 430烏兵被俘 據格拉西莫夫報告，俄軍在庫爾斯克邊境地區解放超過1,100平方公里領土，過去5天解放24處居民點和259平方公里區域，目前奪回逾86%的烏軍佔領地區。庫爾斯克部分戰術方向的俄軍已越過國界，進入烏克蘭蘇梅州。烏克蘭在庫爾斯克建立進攻基地並企圖獲得交易籌碼計劃失敗，烏軍損失超過6.7萬人。俄軍包圍並孤立庫爾斯克的烏軍，正按計劃殲滅。烏軍看到形勢無望後積極投降，共有430人被俘。俄軍北部集群昨日再解放3個居民點，包括由烏軍控制多時的邊境最大城鎮蘇賈。

烏克蘭總統澤連斯基透露，統帥部正協調烏軍在庫爾斯克行動，同時保護士兵生命。西爾斯基稱，最困難情況下的首要任務是拯救烏兵性命，如有必要部分部隊應機動至更有利陣地，機動一字通常用來描述撤退。西爾斯基表示，雖然俄軍及北韓派遣軍加強施壓，但烏軍如有必要會繼續堅守庫爾斯克前線。按照西爾斯基說法，去年8月6日迄今俄軍在庫爾斯克死傷逾5.49萬人，損失90輛坦克、654輛裝甲戰車、兩套防空系統、飛機、直升機和近1,500架無人機。

有分析指，美國暫停對烏克蘭的軍事援助及情報支持，大大降低烏軍的戰場態勢感知能力，與俄軍近日在蘇賈取得突破有一定關係。烏軍逐漸後撤的位置有兩種可能，一是在俄羅斯境內爭取守住小部分防禦陣地，二是撤退到烏克蘭境內。雖然面臨諸多困難，但烏克蘭仍希望握住談判籌碼，因此烏軍可能在戰場上作出一些努力。本報綜合報道