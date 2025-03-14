深圳北站轉地鐵 將免安檢疏客流

據深圳地鐵統計，當前深圳北站高峰日5號線深圳北站地鐵站進出站客流為21萬人次、5號線換4、6號線13.2萬人次、4、6號線換入5號線13.4萬人次，免安檢實行時段高鐵轉乘5號線地鐵單項客流量高峰日達10.9萬人次，該站日均到發客流量已達設計到發量的兩倍。去年以來，深圳市交通運輸局組織各部門各單位針對樞紐空間結構、客流特徵等作系統性評估，研究改造既有電梯設施、鐵路內部新增通道、廣場新增通道設施等不同方案，目前各方較認可在廣場新增通道。