深圳北站轉地鐵 將免安檢疏客流
【本報綜合報道】廣東省深圳市交通運輸局指，為提升深圳北站在高峰期的客流疏導能力，深圳北站正加快推進實施高鐵轉乘地鐵免安檢。
據深圳地鐵統計，當前深圳北站高峰日5號線深圳北站地鐵站進出站客流為21萬人次、5號線換4、6號線13.2萬人次、4、6號線換入5號線13.4萬人次，免安檢實行時段高鐵轉乘5號線地鐵單項客流量高峰日達10.9萬人次，該站日均到發客流量已達設計到發量的兩倍。去年以來，深圳市交通運輸局組織各部門各單位針對樞紐空間結構、客流特徵等作系統性評估，研究改造既有電梯設施、鐵路內部新增通道、廣場新增通道設施等不同方案，目前各方較認可在廣場新增通道。
出站口設專用隔離區
根據優化方案，深圳北站東廣場高鐵出站口將設置常態化免安檢專用隔離區域，分別通往地下5號線和高架4、6號線。其中，往5號線新增從3樓的東廣場直達1樓的5號線站廳免安檢扶手電梯和樓梯，往4、6號線則基本沿用現有假日臨時免安檢通道。
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