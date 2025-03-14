15歲女墮胎變催產 醫護疑助人抱走嬰

民間打拐志願者上官正義近日揭發，陝西省銅川礦務局中心醫院早年存在醫護人員涉嫌合謀轉移他人嬰兒、偽造病歷及成功辦理出生醫學證明情況，多年來未獲處理，有少女到醫院接受人工流產卻變催產。院方周二表示，公安機關及衞健部門已展開調查，解聘涉事醫生並暫停涉事護士工作。

上官正義稱，一名15歲少女懷孕後因無法撫養，2017年8月決定到銅川礦局中心醫院婦產科墮胎。程×墮胎時已屬於晚期妊娠，術後產下一名女嬰，在手術當日一名前醫護人員的女兒登記入院生產，同樣誕下一名女嬰，但當時並無人看到該「孕婦」在醫院出現。

另涉偽造病歷及出生證 上官正義指出，時任婦產科主任裴×群當年讓醫生李×紅，為前同事鄒×女兒成×辦理住院手續。由於成×病歷紀錄寫明產女，上官正義懷疑情況過於巧合，成×「誕下的女嬰」可能是程×所生，又質疑是成×家人抱走程×女兒，成功辦理出院手續，正規出生醫學證明正是由當時護士長翟×辦理。

上官正義續稱，當年曾有多人向當地公安機關及衞健部門反映上述情況，根據調查結果，李×紅承認偽造成×病歷，翟×也承認替成×辦理出生醫學證明，僅得裴×群強調自己不知情，相關部門需作進一步解釋。時隔8年，李×紅退休後由院方返聘，仍在醫院內看診，可見當時事件並無引起重視，也無真正的審判結果。

解聘涉事醫生 護士停職 醫院院長何盟國表示，已解聘醫生李×紅，暫停護士翟×的工作。銅川市衞健委辦公室主要負責人回應指，事件正在處理中，由公安機關、衞健部門處理。本報綜合報道