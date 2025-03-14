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台警涉洩密貪污 20人列被告
台灣彰化地檢署偵辦海巡署偵防分署、台中市及彰化縣等地警員涉嫌洩密及貪污等案，11名警員、3名海巡人員及6名私煙集團人員等20人已列為被告。檢方指，有海巡署偵防分署及警員涉嫌向私煙集團成員提供公務車輛車牌資料，讓對方能夠逃避稽查。（綜合報道）
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