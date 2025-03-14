台食物中毒6死 賠259萬元

台灣寶林茶室去年3月爆發食物中毒事件，導致6死27傷，死者家屬事後陸續向台北地檢署申請犯罪被害補償金。檢方本周開會審議後，按規定補償死者家屬各180萬元（新台幣‧下同，約43萬港元），總數1,080萬元（約259萬港元），創下台灣食安案件犯罪被害人補償金紀錄。（綜合報道）