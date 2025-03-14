國常會通過今年重點工作分工方案

會議指出，剛閉幕的十四屆全國人大三次會議審議通過的《政府工作報告》，明確了全年經濟社會發展目標任務，各部門、各單位要主動對號入座，以更強烈擔當、更積極作為把各項工作任務完成好，以實幹實績兌現向人民作出的承諾。此外，要細化措施加快落實，與各種不確定因素搶時間，同時密切跟蹤形勢變化，做好政策儲備，確保需要時能及時推出、盡快見效；也要強化對地方的指導支持，在要素保障、科技創新、改革開放先行先試等方面制訂支持政策、拿出具體方案，並加強部門間協同聯動。