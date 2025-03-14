缺席人大閉幕後 趙樂際首亮相

【本報綜合報道】中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際因身體抱恙，周二缺席十四屆全國人大三次會議閉幕會後，周三首度現身，在北京人民大會堂看望參加人大會議新聞報道的央媒負責人和新聞工作者。

向傳媒問候感謝

趙樂際周三代表大會主席團和全國人大常委會，向參加大會新聞宣傳的全體新聞工作者表示問候和感謝。他表示在中央領導下，大會秘書處、各有關部門、主要新聞單位堅持團結穩定、正面宣傳為主的方針，守正創新、全力以赴做好大會新聞宣傳工作，圓滿完成重大政治任務。他又指，主要新聞單位精心策劃和組織宣傳報道活動，營造了朝氣蓬勃、和諧包容、團結向上、昂揚奮進的良好氛圍。