少年向鍋小便影響食客 海底撈料付千萬賠償額

4109枱獲免單 兼退10倍餐費 連鎖火鍋品牌海底撈上海外灘分店日前有兩名17歲外省少年用餐後，其中一人竟乘酒興向鍋內小便。事隔10天後才能證實事發地點，海底撈周一向上海黃浦區法院提出民事訴訟申請，追究相關責任。海底撈周三就事件致歉，承諾以10倍現金賠償受影響時段顧客，粗略估計賠償金額恐超過1,000萬元人民幣（約1,074萬港元）。

海底撈調查指，上月28日從網上發現有人向鍋底小便的影片後，由於未知事故發生時間和地點，只好向警方報案。同時海底撈對國內外15個國家1,400多家分店自查對比，直到本月6日，才最終確定事發地是上海外灘店（黃埔區南京東路123號外灘‧中央5樓），事發時間為上月24日，並得到警方確認。

比對1400分店 確定涉事門店 海底撈宣布，上月24日零時至3月8日零時間，曾於外灘分店用餐的顧客「免單」退還所有餐費。海底撈還將額外補償10倍餐費金額，總計有4,109單。通過微信、支付寶、銀聯支付的訂單，周三晚上11時前完成原路退款，預計7個工作日內到帳，如無法原路退款將主動聯絡會員用戶處理。

此外，若顧客希望通過法律途徑維護權益，海底撈將全力配合，可聯繫上海市黃浦區相關執法機構，海底撈承諾依法承擔全部責任。海底撈指，對於分店值班團隊未能及時察覺現場異常，十分愧對消費者信任。目前事發分店已將鍋具、餐具全部更換，按照搬家式清潔消毒。

肇事者未成年 監護人承擔責任 有知名公益律師稱，兩名涉事少年擾亂公共秩序及餐飲正常經營秩序，在公共場所故意實施擾亂公共秩序的行為屬於尋釁滋事。在民事責任層面上，由於未成年人沒有財產賠付能力，應由監護人承擔責任。本報綜合報道