華向遠洋派探測船 美智庫：國安受威脅
【本報綜合報道】美國傳媒周三引述智庫分析報道，中國正向遠洋派遣大量探測船，繪製海床地圖，相關資訊可用於軍事用途，進一步威脅美國與其盟邦安全。
美國智庫戰略與國際研究中心對中國機構、執法部門、大學和國有企業營運的64艘科考船和調查船進行研究，發現其中超過80%的船隻參與中國地緣政治計劃，他們收集的數據包含洋流、溫度和鹽度等，可以有廣泛的應用，海床的詳細掃描可以提供有關水雷可見性和聲納精度的資訊，而了解聲音如何在不同深度的水中傳播，對於潛艦能否保持匿蹤至關重要。另外，相關調查還可以幫助確定哪些礦物可供開採。
行動引發日印抗議
相關行動已經引發日本、印度等國家提出抗議，中方則堅稱，相關海洋研究活動完全符合《聯合國海洋法公約》。
戰略與國際研究中心中國實力計劃高級研究員富納奧勒（Matthew Funaiole）表示，海洋勘探活動「沒有防火牆」，如果相關數據對中國軍方有一定價值，中方就會獲取。
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