華向遠洋派探測船 美智庫：國安受威脅

美國智庫戰略與國際研究中心對中國機構、執法部門、大學和國有企業營運的64艘科考船和調查船進行研究，發現其中超過80%的船隻參與中國地緣政治計劃，他們收集的數據包含洋流、溫度和鹽度等，可以有廣泛的應用，海床的詳細掃描可以提供有關水雷可見性和聲納精度的資訊，而了解聲音如何在不同深度的水中傳播，對於潛艦能否保持匿蹤至關重要。另外，相關調查還可以幫助確定哪些礦物可供開採。