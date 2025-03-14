駐外人員墮嫖娼陷阱 被迫洩機密

【本報綜合報道】國家安全部昨稱，國家安全機關近期破獲一宗中國某駐外機構公職人員被境外間諜情報機關策反的間諜案件。該公職人員陷入一場精心設計的「桃色劇本殺」，在當地嫖娼被捕，境外間諜情報機關人員幾番交涉便讓他重獲自由，但迫使他成為棋子，並大量洩密。

回國被捕遭法辦 案發前為中國某駐外機構公職人員的張×在境外任職期間，與境外某企業家協會成員李×結識，一次把酒言歡時暗示自己對「特殊娛樂場所」的興趣，李×在境外間諜情報機關指揮下投其所好，邀請張×前往當地一處情色場所，其嫖娼行為被「當地執法人員」當場抓獲，張×求助李×並落入圈套，從推杯換盞到嫖娼被捕的每一幕已被境外間諜情報機關的鏡頭拍下，他們以此為籌碼，迫使張×為其所用。

李×的「兄弟」讓張×獲釋後再與他見面，亮明間諜情報機關人員身份，以他作為公職人員出入風月場所脅迫合作，搜集中國內部訊息。張×在對方威逼利誘下達成合作，利用工作便利多次通過打印、拍照、撰寫、口述等方式，向境外間諜情報機關提供大量機密，並收取對方大額經費。即將離任回國之際，他甚至與境外間諜情報機關簽訂承諾書，約定回國後繼續提供情報。經中國國安機關偵查，張×回國後被採取刑事強制措施，最終因犯為境外間諜情報機關提供國家秘密罪受到法律嚴懲。