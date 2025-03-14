列大陸為境外敵對勢力 台反間諜 恢復軍事審判制

台灣以防範滲透及間諜威脅為由，恢復軍事審判制度。軍法官將重回第一線，與檢調司法機關共同處理現役軍人涉嫌叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等軍事犯罪刑事案件。未來現役軍人觸犯陸海空軍刑法，將交由軍事法院審判。

台灣領導人賴清德昨召開安全會議，首次把中國大陸定義為「境外敵對勢力」，並提出17項因應策略。他指去年「共諜案」起訴64人，較2021年多出3倍。去年涉「共諜案」而起訴的現役及退役軍人，分別為15人及28人，佔總數23%和43%，合計佔比達66%。

賴清德宣布，首先全面檢討修正《軍事審判法》，恢復軍事審判制度。其次，展開配套改革，包括訂定《軍法官人事條例》及軍事法院、軍事檢察署組織法等。第三，研擬在陸海空軍刑法增訂「對敵人效忠表示」之處罰，並修正對於領取退除給與人員之相關規範，以有效維護軍隊紀律。

國民黨立委批評立場反覆 賴清德要求，內政部及陸委會等部門，對台灣市民申請大陸證件持續清查和管理，大陸人赴台定居則必須放棄原有戶籍和護照。在港澳人士赴台定居、居留等相關制度中增列「長期居留」規定等。台灣軍方表示，未來現役軍人觸犯陸海空軍刑法有關的軍事犯罪，將受軍法審判；軍人一般犯罪案件，規劃仍由司法機關辦理。至於會否恢復軍事監獄與看守所，則未有定案。

有國民黨立委指民進黨當年推動廢除軍事審判，批評民進黨立場反覆。民眾黨指摘民進黨事前缺乏討論，台灣法治形同一人說了算。台軍義務役下士洪仲丘2013年受虐致死，揭發軍方懲處不當，民進黨當時批評軍事審判制度欠缺透明，無法保障人權，經協商後立法院修正《軍事審判法》，規定和平時期軍人犯罪改由普通法院審理。

北京重申台是中國一部分 在北京，外交部發言人毛寧重申無論民進黨當局說甚麼，都改變不了台灣是中國一部分的事實，改變不了祖國必須統一的大勢。本報綜合報道