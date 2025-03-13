滿腦袋極端主義 美防長內外樹敵

由美國總統特朗普挑選當國防部長的海格塞斯（Pete Hegseth），是個極具爭議的人物。他在提名防長後，被爆出涉嫌性侵、酗酒和財務管理不善等醜聞，及後在參議院進行提名表決時，得到副總統萬斯決定性一票，最終以51票贊成、50票反對，順利當上防長。但其實他在軍隊中沒有高階軍銜及管理經驗，只是特朗普看上他在霍士新聞節目主持的經驗及強硬的右派立場，恐不會獲得尊重和認同。

自比十字軍四出宣戰 海格塞斯另一甚具爭議的，是他一直信奉基督教極右派的信條，他在2020年出版《美國十字軍》（American Crusade）一書，公開表示他是當代十字軍，支持美國全力發動聖戰對付中國、國際左派（包括美國國內）、世俗主義及伊斯蘭教。

他強調要打倒中國共產主義，使它要「舔傷200年」，又強調不能讓回教國家擁有核武，必要時會把它們「轟炸至回到公元700年間」，讓它們不能挑戰基督教。他的法西斯思想，建基於他深信猶太及基督教是「上帝的選民」，他身上的紋身就有十字軍東征時的十字架徽號及拉丁文「Deus Vult」，即「上帝意旨」，其基督教原教旨主義的狂熱使他排斥美國自由派的立場，他強調美國要建立以聖經為基礎的國家，反對政教分離。

他早前以防長身份接受霍士新聞訪問，回應中國官方聲言為了維護國家主權，對美國關稅戰、貿易戰和其他方式戰爭，會奉陪到底；對此他強調要追求和平，就必須做好戰爭準備，因此美國會擴大軍事實力、重建威懾能力及戰爭意志，以面對升級中的挑戰。他引述2019年特朗普接見時任澳洲總理莫里森時說，中國的急速軍事發展使它成為全球最大的威脅。他在書中更諷刺地指摘中國在「撒謊、欺騙及偷竊」，故此不能和中國進行平等貿易。他更認為中國正利用建立一帶一路，以取代美國21世紀的霸權，也在美國媒體及大學增加影響力，成為美國的文化敵人。

海格塞斯堅決要消滅國內的左派思想、社會主義和全球主義，以提倡美國優先、女性主義、多元性別、世俗主義、環境保護和多元文化。他骨子裏就是美國極端的白人至上主義分子，在國際及國內樹敵，終將引致他焦頭爛額，令特朗普政府困擾，提早下台的機會很大。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻